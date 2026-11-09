Қазақстан емханаларында пациенттерді қажетті медициналық қызметке бағыттайтын бірыңғай қызмет құрылады
Фото: Zakon.kz
ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов депутаттық сауалға берген жауабында Қазақстандағы медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) жүйесін жетілдіру жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, азаматтарға ыңғайлы болуы үшін медициналық қызметтерге онлайн жазылу мүмкіндіктерін кеңейту және жетілдіру жұмыстары жалғасып жатыр.
"Министрлік Қазақстан Республикасында медициналық-санитариялық алғашқы көмекті жетілдіру жөніндегі 2026–2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекітті. Жоспарда МСАК ұйымдарының тіркеу бөлімдері мен байланыс орталықтары негізінде пациенттерді бағыттайтын бірыңғай қызмет құру көзделген", – делінген жауапта.
Жаңа қызмет мамандары пациенттің өтінішін бастапқыда бағалап, оған медициналық көмекті қайда және қандай тәртіппен алған қолайлы екенін анықтайды. Сондай-ақ пациентті тиісті медициналық қызметке жазып, қажетті ақпарат береді.
Бұған дейін Қазақстанда дәрігерлерге пациенттерді қабылдау кестесін жаңа тәртіппен жасау міндеттелетінін хабарлаған едік.
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