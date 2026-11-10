"Қазгидромет" төрт қаланың тұрғындарына ауа сапасы туралы ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 10 қарашада Қазақстанның төрт қаласында ауаның ластану деңгейі артуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидрометтің" мәліметінше, 10 қарашада Ақтөбе, Атырау және Қостанайда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Көкшетауда мұндай жағдай түнде байқалуы мүмкін.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – ауаның жерге жақын қабатында ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Оларға желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.
Сондай-ақ "Қазгидромет" РМК мамандары дауылды ескерту жариялады. Болжам бойынша, Қазақстанның басым бөлігінде күн райы бұзылады.
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