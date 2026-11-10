#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақ тілі" қоғамын қолдауға шақырды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық &quot;Қазақ тілі&quot; қоғамының Х құрылтайында ұйымның қызметі халық мүддесіне сай екенін айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 12:33 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының Х құрылтайында ұйымның қызметі халық мүддесіне сай екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы қоғам құрамында үш жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Qazaq Tili Endowment Qory туралы да сөз қозғады.

"„Қазақ тілі" қоғамы осы жұмыстың алғы шебінде тұрған іргелі ұйым. Бәріміз бұл Ұйымды қолдауымыз керек. Қоғам құрамында үш жылдан бері Qazaq Tili Endowment Qory жұмыс істеп тұр. Мен өзім де бұл маңызды бастамаға қолдау көрсеттім", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент азаматтардың бұл іске үлес қосып жатқанын атап өтіп, кәсіпкерлер де қоғамға қаржылай қолдау көрсететініне сенім білдірді.


"Ел азаматтары да осы игі іске өз үлесін қосуда. Кәсіпкерлеріміз де өз ынтасын көрсетіп, „Қазақ тілі" қоғамына белсенді түрде қаржылай жәрдем беретініне күмәнім жоқ. Тіл – халық қазынасы. Сондықтан Ұйымның бұл қызметін шын мәнінде халықтық мүддені көздеген іс деп айтуға толық негіз бар", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:14, Бүгін
"Қазақ елі барда қазақ тілі тұғырдан түспейді" – Қасым-Жомарт Тоқаев
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:26, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тіліндегі цифрлық жобаларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетуге шақырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:11, Бүгін
Тоқаев қазақ тілінің қолданысы туралы айтты: биыл 71 фильмнің 63-і қазақ тілінде шыққан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игроки &quot;Ордабасы&quot; с кубком в руках
12:51, Бүгін
"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в первом раунде Лиги чемпионов
Елена Рыбакина
12:47, Бүгін
"Пожалуйста, береги себя": фанаты о снятии Рыбакиной с Итогового турнира - Yahoo Sports
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Бүгін
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Бүгін
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: