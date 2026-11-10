#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Тоқаев: Қазақ тілін дамыту – еліміздегі өзге тілдердің дамуына кедергі келтіру емес

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 12:37 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының Х құрылтайында мемлекеттік тілдің ел бірлігін бекемдеудегі рөліне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы қазақ тілін өзге тілдерге қарсы қоюға болмайтынын айтып, тіл мәселесін пайдаланып, қоғамда жанжал туғызуға тырысқандарды жауапкершілікке тарту қажет екенін мәлімдеді.

"Мен Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында ел бірлігін бекемдейтін ең маңызды фактор – мемлекеттік тіл екенін нақты айттым. Дегенмен мына нәрсені есте ұстаған абзал: Қазақ тілін дамыту – еліміздегі өзге тілдердің дамуына кедергі келтіру емес. Басқаша айтқанда, ана тілімізді басқа тілдерге қарсы қоюға мүлдем болмайды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент тіл мәселесін арандату мақсатында пайдаланатындардың әрекетіне де тоқталды.

"Тілдерді пайдаланып, қоғамдық жанталас, жанжал жасағысы келетін арандатушылар өте қауіпті істермен айналысып жүр. Сондықтан оларды „Заң мен тәртіп" қағидасына сәйкес жауапкершілікке тарту керек. Осы жерде тағы да қайталап айтқым келеді: кез келген тілге қарсы шығу – Жаратқанның адамға берген нығметіне қарсы шығумен бірдей", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілінің ел ішіндегі ынтымақты нығайтуымен қатар әлем жұртшылығы үшін де тартымды тілге айналуы маңызды екенін айтты.

"Бір тілді басқа тілге қарсы қоюға болмайды. Бұл – үлкен күнә. Оның салдарын өз көзімізбен көріп жатырмыз. Біз қазақ тілін ең алдымен бірлік пен ынтымақ тілі ретінде дамытуымыз керек. Ана тіліміз жаһан жұртшылығына тартымды тіл болуы керек", – деді Президент.

Мемлекет басшысы азаматтарды бір-біріне құрметпен қарап, елдің тұтастығын сақтауға шақырды.

"Біртұтас халқымызды бөліп-жаруға мүлдем болмайды. Өз тұтастығын сақтай алмаған халық басқаларға үлгі-өнеге көрсете алмайды, басқа елдердің құрметіне ешқашан ие болмайды. „Бірлік бар жерде тірлік бар", бұл – өмірдің талай сынағынан өткен ақиқат. Біз бір-бірімізге құрмет көрсетіп, өзара сыйластықпен қарап, ынтымағымызды нығайта беруіміз қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:14, Бүгін
"Қазақ елі барда қазақ тілі тұғырдан түспейді" – Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық &quot;Қазақ тілі&quot; қоғамының Х құрылтайында ұйымның қызметі халық мүддесіне сай екенін айтты.
12:33, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақ тілі" қоғамын қолдауға шақырды
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:11, Бүгін
Тоқаев қазақ тілінің қолданысы туралы айтты: биыл 71 фильмнің 63-і қазақ тілінде шыққан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Игроки &quot;Ордабасы&quot; с кубком в руках
12:51, Бүгін
"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в первом раунде Лиги чемпионов
Елена Рыбакина
12:47, Бүгін
"Пожалуйста, береги себя": фанаты о снятии Рыбакиной с Итогового турнира - Yahoo Sports
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Бүгін
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Бүгін
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: