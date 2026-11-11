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Қоғам

Қазақстанда тексеруден кейін 92 мың тоннадан астам мұнай есепке алынды

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 16:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның Бас көлік прокуратурасы "Кеңқияқ – Құмкөл" және "Атасу – Алашанькоу" магистральдық құбырлары арқылы мұнай тасымалдау кезінде салық заңнамасының бұзылғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Прокуратураның баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 қарашада тексеру нәтижелерін жариялады.

Тасымалдау барысында технологиялық ерекшеліктер мен өлшеу қателіктеріне байланысты пайда болатын артық мұнай көлемі бухгалтерлік есепте толық көрсетілмеген. Соның салдарынан активтер мен салық міндеттемелерінің мөлшері төмендетілген.

Прокуратураның ұсынуынан кейін Энергетика министрлігі мен басқа да мемлекеттік органдар заңбұзушылықтарды жою шараларын қабылдады.

"Түгендеу қорытындысы бойынша 92 мың тоннадан астам мұнай бухгалтерлік есепке алынды. Сондай-ақ салық есептілігі түзетіліп, 2,9 млрд теңге корпоративтік табыс салығы есептелді", – деп хабарлады Қазақстанның Бас көлік прокуратурасы.

Бұдан бөлек, бюджетке өсімпұлды қоса есептегенде 300 млн теңгеден астам мүлік салығы түсті.

Қазақстанның мұнай қоры қанша жылға жететіні туралы осы сілтемеден оқуға болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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