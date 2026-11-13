#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
Қоғам

"Қазгидромет" Алматы мен Астана тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 13 қарашада Қазақстанның бірқатар қаласында ауа ластануының жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидрометтің" мәліметінше, 13 қарашада Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Алматы және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Оларға желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Сондай-ақ "Қазгидромет" мамандары дауылды ескерту жариялады. Қазақстанның барлық өңірінде қолайсыз ауа райы күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане
10:16, Бүгін
Астанада ұшу-қону жолағын салу үшін 57 жер учаскесі мемлекет мұқтажына алынады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:12, 09 тамыз 2026
"Қазгидромет" Астана мен Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:10, 07 қараша 2026
"Қазгидромет" Алматы мен тағы бір қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока &quot;Турана&quot;
12:52, Бүгін
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока "Турана"
Джош Хокит
12:26, Бүгін
Легенда UFC Веласкес предсказал победу Хокита в титульном бою с Ганом
Усман Нурмагомедов
11:54, Бүгін
"Настоящий позор": менеджер Нурмагомедов Али Абдельазиз извинился за драку с Двалишвили
Арман Царукян
11:28, Бүгін
Арман Царукян считает, что драка Нурмагомедова и Двалишвили была неизбежной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: