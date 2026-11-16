Қазақстанда сыра айналымын қадағалау жүйесін енгізу мерзімін кейінге шегеру ұсынылды
Жобаға сәйкес, сыра айналымын қадағалау жүйесін енгізу мерзімін кейінге шегеру көзделген.
Министрліктің түсіндіруінше, қосымша уақыт логистика мен есепке алу процестерін жаңа талаптарға бейімдеуді аяқтау үшін қажет. Сондай-ақ тауарларды топтық қаптамаға біріктіру кезінде таңбалау кодтарының дұрыс оқылуын реттеп, бақылау-касса машиналары мен 1С есепке алу жүйесінің тауарларды таңбалау және қадағалау цифрлық жүйесімен өзара жұмысын жан-жақты тексеру жоспарланып отыр.
Бұдан бөлек, кегтерден құйып сатылатын таңбаланған сыраны сатылған мөлшеріне қарай есептен шығару тәртібін бекіту ұсынылады. Бұл өнімнің сатылған көлемін есепке дұрыс алуға мүмкіндік береді.
Өзгерістер тауар жеткізудегі іркілістердің, дистрибьюторлардың тауарды қабылдау кезіндегі кідірістердің алдын алуға және бөлшек сауданың үздіксіз жүруін қамтамасыз етуге бағытталған.
Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланған. Қоғамдық талқылау 2026 жылғы 27 қарашаға дейін жалғасады.