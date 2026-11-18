Төрт облыста қар мен жылбысқы қар жауады – "ҚазАвтоЖол" жүргізушілерге ескерту жасады
Сурет: Telegram/qazavtojol
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы Telegram-арнасында 2026 жылғы 18 қарашаға арналған жол болжамын жариялап, жүргізушілерді сақ болуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның мәліметінше, сәрсенбі күні Ақмола, Ақтөбе, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында қар мен жаңбыр аралас қар жауады деп күтіледі.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың кей учаскелерінде көріну мүмкіндігі нашарлап, жол беті тайғақ болуы мүмкін", – деп ескертті ұлттық компания.
Осыған байланысты жүргізушілерге мынадай кеңес берілді:
- ауа райын ескеру;
- алдағы көлікпен қауіпсіз арақашықтық сақтау;
- жылдамдықты жолдың жағдайына қарай таңдау;
- күрт маневр жасаудан аулақ болу.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы соңғы ақпаратты 1403 нөмірі арқылы тәулік бойы алуға болады", – деп хабарлады "ҚазАвтоЖол".
Бұған дейін синоптиктер 18 қарашада елде қысқы ауа райы сезілетінін ескертіп, дауылды ескерту жариялаған еді.
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