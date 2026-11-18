Қазақстанда алдағы үш күнде жаңбыр мен қар жауып, түнде 13 градусқа дейін аяз болады
"Қазгидромет" РМК болжамына сәйкес, циклон алдымен елдің батысындағы ауа райына әсер етеді. Кейін солтүстік-батыс пен солтүстікте де жауын-шашын күтіледі. Ал шығыста көбіне жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
"Солтүстікте көктайғақ болуы мүмкін. Ел аумағында жел күшейеді. Түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидрометтің" баспасөз қызметі.
Батыс өңірлерде күн біртіндеп жылынады. Алғашқы күндері түнде ауа температурасы −2…+5 °C, күндіз +2…+10 °C аралығында болады. Кейін түнде +1…+10 °C, күндіз +5…+10 °C күтіледі.
Елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде, орталығы мен шығысында түнгі аязға қарамастан, күндіз ауа 5–10 градусқа дейін жылынады. Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста ауа райы айтарлықтай өзгермейді.
Бұған дейін Zakon.kz тілшісі алдын ала болжам бойынша Алматыда 2026–2027 жылғы қыс әдеттегіден жылырақ болатынын хабарлаған еді. Дегенмен қалада қар жауып, аязды күндер де болуы мүмкін.