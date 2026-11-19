Қазақстан барлық жетекші университеттермен өзара тиімді әріптестікті нығайтуды көздейді – Президент
Мемлекет басшысы инжинирингке, технология мен цифрландыруға, сондай-ақ сирек жер металдары мен аса маңызды минералдарға баса мән беру қажет екенін айтты.
Тоқаев Қазақстанның халық сенімін арттыруға кіріскенін және әлемнің жетекші университеттерімен өзара тиімді серіктестікті нығайтуға мүмкіндігі мол екенін атап өтті. Ол мұндай ынтымақтастықтың нәтижесін Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің тәжірибесінен көруге болатынын айтты.
"2023 жылы аталған оқу орнында Тяньцзинь кәсіби университетімен серіктестік негізінде еліміздегі алғашқы Лу Бань шеберханасы ашылды. Бүгінде осындай шеберханалар Астана мен Алматы қалаларында да жұмыс істей бастады", – деді Президент.
Мемлекет басшысы шетелдік университеттермен бірлескен жобаларды нарыққа шығаруда қаржылай қолдаудың маңызды екенін атап өтті.
"Сондықтан бізге индустриялық және басқа да серіктестерді кез келген қауіп-қатерден қорғап, жобалардың тікелей нарыққа шығуын қамтамасыз ететін кешенді қаржылай қолдау жүйесін қалыптастыру керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.