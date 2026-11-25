Бір көлікке 300 литрге дейін: Алматыдағы көлік жуу орындары қанша су жұмсайды
Күн сайын қаладағы жүздеген көлік жуу орнында мыңдаған литр су жұмсалады.
"Алматы Су" мамандарының мәліметінше, бір жеңіл автокөлікті жууға орта есеппен 100-ден 300 литрге дейін су кетеді. Егер күніне 50 көлік жуылса, жұмсалатын судың жалпы көлемі 5 мыңнан 15 мың литрге дейін жетеді.
Алайда кәсіпорын мамандары суды үнемдеудің тиімді тәсілі бар екенін атап өтті. Ол – суды қайта пайдалану жүйесі.
Бұл технология пайдаланылған суды арнайы сүзгілер арқылы тазартып, оны қайта қолдануға мүмкіндік береді.
Мәселен, қазіргі уақытта Наурызбай ауданындағы 21 көлік жуу орнын суды қайта пайдалану жүйесіне қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін, 23 қарашада "Алматы Су" кәсіпорны қала тұрғындары мен қонақтарына арнайы жадынама ұсынған еді. Мамандар май мен тоңмай қалдықтарын кәріз жүйесіне төгуге неліктен болмайтынын түсіндірді.