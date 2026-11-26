Геннадий Головкин Михаил Шайдоровқа Ұлттық олимпиада комитетінің ең жоғары наградасын табыстады
Марапаттау рәсімі 2026 жылғы 25 қарашада Астанада ҰОК Бас ассамблеясы аясында өтті. Михаил Шайдоров биыл мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан тарихындағы тұңғыш Олимпиада чемпионы атанды.
Геннадий Головкин отандық спорт пен олимпиадалық қозғалыстың дамуына үлес қосқан өзге де спортшылар мен спорт саласының өкілдерін марапаттады.
- Данияр Қасқарауов "Қазақстан Республикасының олимпиадалық қозғалысына еңбегі сіңген қайраткер" І дәрежелі құрмет белгісімен марапатталды.
- Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының мүшелері Александр Уваров пен Алексей Чуркинге, сондай-ақ таеквондодан 2026 жылғы жазғы Азия ойындарының жеңімпазы Тамирлан Тілеулеске ІІ дәрежелі құрмет белгісі табысталды.
- Таеквондодан жастар арасындағы әлем чемпионы Айым Серікбаева Ұлттық олимпиада комитетінің Құрмет грамотасымен марапатталды.
- Қазақстан таеквондо федерациясының бас хатшысы Арал Садықовқа "Қазақстан Республикасының олимпиадалық қозғалысына еңбегі сіңген қайраткер" І дәрежелі құрмет белгісі берілді.
- Шымкент қаласы таеквондо федерациясының президенті Олжасхан Уәлихан мен Түркістан облысы таеквондо федерациясының президенті Елдос Ахметовке ІІ дәрежелі құрмет белгісі табысталды.
Бұған дейін, 2026 жылғы 25 ақпанда, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев XXV қысқы Олимпиада ойындарындағы жоғары жетістіктері үшін Михаил Шайдоровты ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен, ал оның кеңесші жаттықтырушысы Алексей Урмановты ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттаған еді.
19 қарашада Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Шайдоровтың Урмановпен келісімшартты бұзғанын растады. Ал 20 қарашада мәнерлеп сырғанаушы жаттықтырушысымен бірлескен жұмысының аяқталғаны туралы алғаш рет пікір білдіріп, жанкүйерлеріне үн қатты.