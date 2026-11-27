Астанада бұрқасын соғып, аяз 13 градусқа дейін күшейеді, Алматыда тұман түсіп, жаңбыр мен қар жауады
Астана
28 қарашада күн ала бұлтты болады. Кей уақытта қар жауып, көктайғақ болып, жаяу бұрқасын соғады. Оңтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Жел екпіні 15–20 м/с-қа, кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді. Түнде де, күндіз де 5–7 градус аяз болады.
29 қарашада күн ала бұлтты болады. Кей уақытта қар жауып, жаяу бұрқасын соғады. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, түнде екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Түнде 8–10, күндіз 5–7 градус аяз болады.
30 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде қар жауып, сырғыма соғады. Солтүстік-батыстан 9–14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде 11–13, күндіз 8–10 градус аяз болады.
Алматы
28 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3, күндіз 6–8 градус жылы болады.
29 қарашада күн ала бұлтты болады, жауын-шашын күтілмейді. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 0-ден +2°С-қа дейін, күндіз +6…+8°С болады.
30 қарашада күн ала бұлтты болады. Таңертең және күндіз жаңбыр мен қар жауады. Кей уақытта тұман түседі. Солтүстік-батыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3, күндіз 5–7 градус жылы болады.
Шымкент
28 қарашада күн ала бұлтты болады, жауын-шашын күтілмейді. Түнде және таңертең тұман түседі. Жел әуелі оңтүстік-батыстан, кейін солтүстік-шығыстан 2–7 м/с жылдамдықпен соғады. Түнде 2–4, күндіз 7–9 градус жылы болады.
29 қарашада күн ала бұлтты болады, жауын-шашын күтілмейді. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде 2–4, күндіз 8–10 градус жылы болады.
30 қарашада күн ала бұлтты болады. Таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан 3–8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Түнде 3–5, күндіз 8–10 градус жылы болады.
Бұған дейін демалыс күндері Қазақстанда қар қалың жауып, аяз 20 градусқа дейін күшейетінін хабарлаған едік.