Доллар арзандап, рубль бағамы өзгеріссіз қалды
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 0,61 теңгеге төмендеп, 458,13 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 5,58 теңге деңгейінде қалды. Қытай юані 0,17 теңгеге арзандап, 68,77 теңге болды.
Айырбастау пункттерінде долларды 457 теңгеден сатып алып, 458,8 теңгеден сатып жатыр. Еуроны сатып алу бағамы – 500,5 теңге, сату бағамы – 504,8 теңге. Рубльді 5,24 теңгеден сатып алып, 5,35 теңгеден сатып жатыр.
27 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр. ICE Futures биржасындағы электрондық саудада Brent маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері 0,85%-ға қымбаттап, барреліне 92,45 долларға жетті.
NYMEX биржасындағы электрондық саудада WTI маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері 2,64%-ға қымбаттап, барреліне 85,89 долларға жетті.
Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 458,85 теңге, еуроныкін 503,5 теңге, рубльдікін 5,59 теңге деп белгіледі.
27 қарашада түске дейін еліміздегі айырбастау пункттерінде шетел валютасының қандай бағаммен сатылып, сатып алынғанын осы жерден көруге болады.