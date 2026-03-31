#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қостанайдағы даулы бейнежазба: іс ҰҚК қарауына өтті

Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) Қостанай көшелерінің бірінде патрульдік көлікте жүргізуші мен полицей арасындағы әңгімеге қатысты тексеру жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"НГ" басылымының сауалына жауап берген Қостанай облысы Полиция департаментінің бастығы Ерлан Файзуллин аталған бейнежазба жарияланғаннан кейін қызметтік тексеру жүргізілгенін мәлімдеді.

"Тексеру қорытындысы бойынша жиналған материалдар қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылдау үшін Қостанай облысы бойынша ҰҚК департаментіне жолданды", – деді ол.

Өз кезегінде Қостанай облысы бойынша ҰҚК департаменті бастығының орынбасары Ерзат Жақсыбаев өңірлік порталға ведомство ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 2-бөлігі ("Пара алу") бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастағанын хабарлады.

"Сонымен қатар ҚР ҚПК-нің 201-бабы талаптарына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – деп толықтырды ол.

Оқиға 2026 жылғы 7 ақпанда болған. Бейнежазбада ер адамның қалтасынан бір затты алып, полицейге қарай қолын созғаны көрінеді. Кейін олар қол алысып, жүргізуші патрульдік көліктен шығып кеткен. Сол сәтте сыртта тағы бір полиция қызметкері тұрған.

Видеоға жазылған пікірлерде кейбір қолданушылар мұны пара беру сәті болуы мүмкін деп болжаған. Алайда көлік жүргізушісі – Ұзынкөл ауданының тұрғыны Александр – ешқандай пара бермегенін айтып, бейнежазбада оның визит картасының қалтасынан түсіп қалған сәті ғана көрсетілгенін түсіндірді.

Жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал Қостанай облысы ПД-ның Ішкі қауіпсіздік басқармасы бейнежазба негізінде қызметтік тексеру бастаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚК ірі кокаин партиясын тәркіледі
15:51, 05 қыркүйек 2025
ҰҚК ірі кокаин партиясын тәркіледі
ҰҚК халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтың ұсталғанын хабарлады
09:45, 14 қазан 2025
ҰҚК халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықтың ұсталғанын хабарлады
ҰҚК арнайы операциясы: Ауғанстандық есірткіні Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізбек болған
12:19, 03 мамыр 2024
ҰҚК арнайы операциясы: Ауғанстандық есірткіні Қазақстан арқылы Еуропаға жеткізбек болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Бүгін
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Бүгін
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Бүгін
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: