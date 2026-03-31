Қостанайдағы даулы бейнежазба: іс ҰҚК қарауына өтті
"НГ" басылымының сауалына жауап берген Қостанай облысы Полиция департаментінің бастығы Ерлан Файзуллин аталған бейнежазба жарияланғаннан кейін қызметтік тексеру жүргізілгенін мәлімдеді.
"Тексеру қорытындысы бойынша жиналған материалдар қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылдау үшін Қостанай облысы бойынша ҰҚК департаментіне жолданды", – деді ол.
Өз кезегінде Қостанай облысы бойынша ҰҚК департаменті бастығының орынбасары Ерзат Жақсыбаев өңірлік порталға ведомство ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 2-бөлігі ("Пара алу") бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастағанын хабарлады.
"Сонымен қатар ҚР ҚПК-нің 201-бабы талаптарына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – деп толықтырды ол.
Оқиға 2026 жылғы 7 ақпанда болған. Бейнежазбада ер адамның қалтасынан бір затты алып, полицейге қарай қолын созғаны көрінеді. Кейін олар қол алысып, жүргізуші патрульдік көліктен шығып кеткен. Сол сәтте сыртта тағы бір полиция қызметкері тұрған.
Видеоға жазылған пікірлерде кейбір қолданушылар мұны пара беру сәті болуы мүмкін деп болжаған. Алайда көлік жүргізушісі – Ұзынкөл ауданының тұрғыны Александр – ешқандай пара бермегенін айтып, бейнежазбада оның визит картасының қалтасынан түсіп қалған сәті ғана көрсетілгенін түсіндірді.
Жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал Қостанай облысы ПД-ның Ішкі қауіпсіздік басқармасы бейнежазба негізінде қызметтік тексеру бастаған.