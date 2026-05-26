Қазақстанда ауқымды полицейлік іс-шаралар жүргізілуде: алғашқы күндердің нәтижесі белгілі болды
Бұл туралы 2026 жылғы 26 мамырда Ішкі істер министрлігі (ІІМ) мәлімдеді.
Жол-көлік оқиғаларының алдын алу, сондай-ақ жол қозғалысына қатысушылардың тәртібі мен жауапкершілігін арттыру мақсатында Ішкі істер министрлігі республикалық "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізуде.
Іс-шара барысында жол-көлік оқиғаларының ауыр зардаптарына әкелетін құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударылуда. Атап айтқанда, мас күйінде көлік басқару, қарсы бағытқа шығу, жылдамдықты асыру, рөлде телефон пайдалану қағидаларын бұзу деректері анықталып жатыр. Республика бойынша іс-шараға 10 мыңға жуық полиция қызметкерлері, көліктік бақылау органдары, мемлекеттік кірістер қызметі және қоғам өкілдері жұмылдырылды.
Іс-шараның барысында 40 мыңнан астам жол жүрісі қағидаларын бұзу фактісі анықталды. Оның ішінде 500ден астам мас күйінде көлік басқару, 397 қарсы бағытқа шығу, 6 мыңнан астам рөлде телефон пайдалану және 4 мыңнан астам техникалық байқаудан өтпеген көлік анықталды.
Сонымен қатар жолаушылар тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында жұмыстар жүргізілуде. Заңсыз жолаушылар тасымалдау, оның ішінде заңсыз такси қызметі анықталды. 2 600-ден астам көлік арнайы тұрақтарға қойылды.
Оқу жылының аяқталуы мен жазғы демалыс қарсаңында балалардың жол-көлік жарақатының алдын алу мақсатында "Абайлаңыз, балалар!" республикалық акциясы өткізілуде. Акция аясында 2 мыңнан астам мектепке тексеру жүргізіліп, 1 300-ден астам мектеп автобусы тексерілді. Техникалық ақауы бар көліктер анықталып, жауапты тұлғаларға қатысты әкімшілік шаралар қабылданды.
Ішкі істер министрлігі барлық жол қозғалысына қатысушыларды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жолда мұқият болуға және қауіпсіздік әр азаматтың жеке жауапкершілігі екенін ұмытпауға шақырады.