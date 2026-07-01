#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Қостанайда вагонның төбесіне шыққан жасөспірімді тоқ соқты

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 10:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 25 маусымда сағат 21:55 шамасында Қостанай-Оңтүстік станциясында 16 жастағы жасөспірім жүк вагонының төбесіне шығып, байланыс желісінің жоғары кернеулі тогына түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алау" басылымының "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-ға сілтеме жасап хабарлауынша, жасөспірім ауыр хәлде облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Дәрігерлердің мәліметінше, оның денесінің шамамен 50 пайызын термиялық күйік шалған.

Қостанай станциясындағы көліктегі полиция бөлімі аталған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

"Қостанай станциясындағы көліктегі полиция бөлімі теміржол көлігі қозғалысының немесе оны пайдалану қауіпсіздігі қағидаларын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған барлық қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді", – деп хабарлады көліктегі полиция.

Мамандар ата-аналарды балаларға бақылауды күшейтуге шақырып, теміржолдың аса қауіпті аймақ екенін еске салды. Сондай-ақ теміржол маңында ойнауға жол бермеуді және вагондарға шығу мен басқа да қауіпті әрекеттердің қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін екенін балаларға түсіндіруді сұрады.

Еске салайық, бұған дейін Астанада тартқыш қосалқы станциялардың бірінде ток соғу салдарынан 43 жастағы электромеханик қаза тапқан болатын. Бұл қайғылы оқиғаға қатысты "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ ресми түсініктеме берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі
10:43, Бүгін
Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі
Алматыда жасөспірімді пойыздың төбесінде тоқ соқты
14:01, 20 шілде 2025
Алматыда жасөспірімді пойыздың төбесінде тоқ соқты
Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоұ соқты
13:53, 30 тамыз 2025
Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоқ соқты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА оштрафовал &quot;Астану&quot; на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил
14:17, Бүгін
УЕФА оштрафовал "Астану" на 100 тысяч евро за нарушение финансовых правил - Reuters
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
13:57, Бүгін
Казахстан готов принимать международные соревнования по гимнастике
Португальский форвард Агостиньо перешёл в &quot;Кайсар&quot;
13:42, Бүгін
Португальский форвард Агостиньо перешёл в "Кайсар"
Елена Рыбакина
13:28, Бүгін
"Невероятная цифра одной из величайших чемпионок": Tennis Letter о 300-й победе Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: