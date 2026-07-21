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Бір тәулікте 55 орман өрті: Қазақстанда найзағай тілсіз жауға себеп болды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 10:02 Фото: pixabay
2026 жылғы 20 шілдеде өткен найзағайлы ауа райы Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында бірден 55 орман өртінің шығуына себеп болды. Өрттердің барлығы найзағайдың түсуінен тұтанған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, өрт ошақтарының ең көбі – 41 жағдай "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватында тіркелген.

Бұдан бөлек, "Ертіс орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватында 9 өрт, Шығыс Қазақстан облысында 3 өрт, Наурызым мемлекеттік табиғи қорығында 1 өрт және "Баянауыл" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 1 өрт болған.

Ведомствоның мәліметінше, бір ғана найзағайлы фронт бір мезетте ондаған өрт ошағының пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Еске салайық, 2026 жылғы 21 шілде күні таңертең Алматыда ірі өрт шықты. Куәгерлердің айтуынша, қою қара түтін қаланың бірнеше ауданынан көрінген.

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Сурет Айгерим Тарина
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