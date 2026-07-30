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Оқиғалар

Президент Марокко Короліне құттықтау жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммед пен оның отандастарын Марокко Корольдігінің төл мерекесі – Таққа отырған күнімен құттықтады. – Қазақстан мен Марокко арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастық бауырлас халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта. Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммедтің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Марокко халқына бақ-береке тіледі., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 10:00 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 30 шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Марокко Короліне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммед пен оның отандастарын Марокко Корольдігінің төл мерекесі – Таққа отырған күнімен құттықтады.

"Қазақстан мен Марокко арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастық бауырлас халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін", – деп жазылған жеделхатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Король VI Мұхаммедтің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Марокко халқына бақ-береке тіледі.

Мароккода Тақ күні – жыл сайын 30 шілдеде атап өтілетін корольдіктің басты ұлттық мерекесі. Бұл мереке ұлт бірлігі мен монархияға адалдықты білдіреді.

2026 жылғы 28 шілдеде Қасым-Жомарт Тоқаев Перудің тұңғыш әйел президентін құттықтаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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