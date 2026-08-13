#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Оқиғалар

Мемлекеттен 216 мың теңгеге дейін: Қазақстанда біржолғы төлемді кімдер ала алады

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Түрлі қылмыстардан зардап шеккен қазақстандықтарға біржолғы өтемақы алу мүмкіндігі туралы айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл – Жәбірленушілерге өтемақы қоры арқылы берілетін төлем. Ақмола облысы Полиция департаментінің Тергеу басқармасы түсіндіргендей, қылмыс құрбаны болған адам моральдық және физикалық зардаппен қатар, материалдық шығынға да ұшырауы мүмкін.

"Қазақстанда жәбірленушілердің құқықтарын қосымша қорғау мақсатында Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы заң қолданылады. Бұл тетік жәбірленушілерге біржолғы ақшалай өтемақы алу мүмкіндігін қарастырады", – деп хабарлады басқарма.

Сонымен қатар ведомство қордан төленетін өтемақы келтірілген залалды өтеу емес, жәбірленушілердің белгілі бір санаттарына заңмен қарастырылған мемлекеттік кепілдік екенін нақтылады.

Өтемақы алуға мыналар құқылы:

  • жыныстық зорлық-зомбылық құрбаны болған кәмелетке толмағандар;
  • денсаулығына ауыр зиян келтірілген немесе адамның иммун тапшылығы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жұқтырған адамдар;
  • адам саудасы мен азаптаудан зардап шеккендер;
  • жәбірленушінің құқықтары берілген тұлғалар – жәбірленушінің заңды өкілдері мен өкілдері, сондай-ақ құқықтық мирасқорлары.

Біржолғы өтемақы мөлшері жәбірленушінің санатына қарай 30-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 129 750 теңгеден 216 250 теңгеге дейінгі соманы құрайды.

"Жәбірленуші деп танылған күннен бастап үш жыл ішінде тиісті өтінішпен қылмыстық қудалау қызметін жүзеге асыратын органға жүгіну қажет екенін білу маңызды", – деп толықтырды басқарма.

Жәбірленушілерге өтемақы қоры 2018 жылы құрылған. Қор соттардың барлық сотталған адамнан өндіріп алатын міндетті төлемдері, сондай-ақ сот тағайындаған ақшалай өндіріп алулар есебінен толықтырылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
аукцион
12:29, Бүгін
Қазақстанда қайтарылған активтер аукционға қойылды
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
15:38, 04 тамыз 2026
Қазақстанда арнайы әлеуметтік төлемді кімдер ала алады
Біржолғы материалдық көмек, Жылыой ауданы, Құлсары
17:56, 17 сәуір 2024
Жылыой ауданында 650 отбасы біржолғы материалдық көмек алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
12:54, Бүгін
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
Рыбакина вернулась на первое место чемпионской гонки
12:36, Бүгін
Елена Рыбакина вернулась на вершину чемпионской гонки WTA
Арман Царукян
12:36, Бүгін
Царукян пообщался с узбеком Рузибоевым на тренировке и начал подготовку к бою
Сборная Казахстана выступила в групповых соревнованиях на ЧМ по артистическому плаванию
12:20, Бүгін
Сборная Казахстана выступила в групповых соревнованиях на ЧМ по артистическому плаванию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: