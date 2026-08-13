Мемлекеттен 216 мың теңгеге дейін: Қазақстанда біржолғы төлемді кімдер ала алады
Бұл – Жәбірленушілерге өтемақы қоры арқылы берілетін төлем. Ақмола облысы Полиция департаментінің Тергеу басқармасы түсіндіргендей, қылмыс құрбаны болған адам моральдық және физикалық зардаппен қатар, материалдық шығынға да ұшырауы мүмкін.
"Қазақстанда жәбірленушілердің құқықтарын қосымша қорғау мақсатында Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы заң қолданылады. Бұл тетік жәбірленушілерге біржолғы ақшалай өтемақы алу мүмкіндігін қарастырады", – деп хабарлады басқарма.
Сонымен қатар ведомство қордан төленетін өтемақы келтірілген залалды өтеу емес, жәбірленушілердің белгілі бір санаттарына заңмен қарастырылған мемлекеттік кепілдік екенін нақтылады.
Өтемақы алуға мыналар құқылы:
- жыныстық зорлық-зомбылық құрбаны болған кәмелетке толмағандар;
- денсаулығына ауыр зиян келтірілген немесе адамның иммун тапшылығы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жұқтырған адамдар;
- адам саудасы мен азаптаудан зардап шеккендер;
- жәбірленушінің құқықтары берілген тұлғалар – жәбірленушінің заңды өкілдері мен өкілдері, сондай-ақ құқықтық мирасқорлары.
Біржолғы өтемақы мөлшері жәбірленушінің санатына қарай 30-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 129 750 теңгеден 216 250 теңгеге дейінгі соманы құрайды.
"Жәбірленуші деп танылған күннен бастап үш жыл ішінде тиісті өтінішпен қылмыстық қудалау қызметін жүзеге асыратын органға жүгіну қажет екенін білу маңызды", – деп толықтырды басқарма.
Жәбірленушілерге өтемақы қоры 2018 жылы құрылған. Қор соттардың барлық сотталған адамнан өндіріп алатын міндетті төлемдері, сондай-ақ сот тағайындаған ақшалай өндіріп алулар есебінен толықтырылады.