Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Солтүстік Македониядағы елшісін қызметінен босатты
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 27 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Сатыбалды Ересұлы Бұршақов Қазақстан Республикасының Солтүстік Македония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Сатыбалды Бұршақов аталған қызметке 2022 жылғы 9 қыркүйекте тағайындалған болатын. Ол Қазақстанның Сербия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқара отырып, еліміздің Солтүстік Македониядағы дипломатиялық өкілі міндетін атқарды.
Сатыбалды Бұршақов 1968 жылғы 24 тамызда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. 1993 жылы Алматы шет тілдері педагогикалық институтын тәмамдаған. 1994 жылы Пәкістан Ислам Республикасының Сыртқы қызмет академиясында, 1995 жылы Нидерланд Корольдігіндегі "Клингендаль" халықаралық қатынастар институтында тағылымдамадан өткен.
Еңбек жолын 1993 жылы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің оқытушысы болып бастаған.
1993-1995 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Еуропа елдері басқармасының референті, атташесі қызметтерін атқарған.
1995-2000 жылдары Қазақстанның Мажарстан Республикасындағы елшілігінде атташе, үшінші хатшы және екінші хатшы болып жұмыс істеген.
2000-2002 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігі Екіжақты ынтымақтастық департаментінің бірінші хатшысы, кеңесшісі, Еуропа және Америка департаментінің бөлім бастығы болған.
2002-2007 жылдары Қазақстанның Бельгия Корольдігіндегі елшілігінде бірінші хатшы және кеңесші қызметтерін атқарған.
2007-2011 жылдары ҚР Парламенті Сенаты аппаратының Парламентаралық байланыстар және халықаралық ынтымақтастық бөлімі меңгерушісінің орынбасары, кейін бөлім меңгерушісі болған.
2011-2012 жылдары ҚР Парламенті Мәжілісі аппаратының Халықаралық байланыстар және протокол бөлімін басқарған.
2012-2017 жылдары Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары қызметін атқарған.
2018-2019 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігі Халықаралық ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болған.
2019 жылғы 29 наурызда Мемлекет басшысының өкімімен ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат орталығының меңгерушісі болып тағайындалған.
Кейін ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат және халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісі (2019 жылғы шілде – қыркүйек), Қазақстанның Израиль мемлекетіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі (2019 жылғы қыркүйек – 2024 жылғы 26 наурыз), сондай-ақ Қазақстанның Кипр Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарған (2020 жылғы қазан – 2024 жылғы 26 наурыз).
Сатыбалды Бұршақов Қазақстанның Солтүстік Македония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметіне 2024 жылғы 26 наурызда тағайындалған болатын.