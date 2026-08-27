#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.87
535.09
5.42
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Солтүстік Македониядағы елшісін қызметінен босатты

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 10:10 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Сатыбалды Ересұлы Бұршақов Қазақстан Республикасының Солтүстік Македония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 27 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Сатыбалды Ересұлы Бұршақов Қазақстан Республикасының Солтүстік Македония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Сатыбалды Бұршақов аталған қызметке 2022 жылғы 9 қыркүйекте тағайындалған болатын. Ол Қазақстанның Сербия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқара отырып, еліміздің Солтүстік Македониядағы дипломатиялық өкілі міндетін атқарды.

Сатыбалды Бұршақов 1968 жылғы 24 тамызда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. 1993 жылы Алматы шет тілдері педагогикалық институтын тәмамдаған. 1994 жылы Пәкістан Ислам Республикасының Сыртқы қызмет академиясында, 1995 жылы Нидерланд Корольдігіндегі "Клингендаль" халықаралық қатынастар институтында тағылымдамадан өткен.

Еңбек жолын 1993 жылы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің оқытушысы болып бастаған.

1993-1995 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Еуропа елдері басқармасының референті, атташесі қызметтерін атқарған.

1995-2000 жылдары Қазақстанның Мажарстан Республикасындағы елшілігінде атташе, үшінші хатшы және екінші хатшы болып жұмыс істеген.

2000-2002 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігі Екіжақты ынтымақтастық департаментінің бірінші хатшысы, кеңесшісі, Еуропа және Америка департаментінің бөлім бастығы болған.

2002-2007 жылдары Қазақстанның Бельгия Корольдігіндегі елшілігінде бірінші хатшы және кеңесші қызметтерін атқарған.

2007-2011 жылдары ҚР Парламенті Сенаты аппаратының Парламентаралық байланыстар және халықаралық ынтымақтастық бөлімі меңгерушісінің орынбасары, кейін бөлім меңгерушісі болған.

2011-2012 жылдары ҚР Парламенті Мәжілісі аппаратының Халықаралық байланыстар және протокол бөлімін басқарған.

2012-2017 жылдары Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары қызметін атқарған.

2018-2019 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігі Халықаралық ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болған.

2019 жылғы 29 наурызда Мемлекет басшысының өкімімен ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат орталығының меңгерушісі болып тағайындалған.

Кейін ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат және халықаралық байланыстар бөлімінің меңгерушісі (2019 жылғы шілде – қыркүйек), Қазақстанның Израиль мемлекетіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі (2019 жылғы қыркүйек – 2024 жылғы 26 наурыз), сондай-ақ Қазақстанның Кипр Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарған (2020 жылғы қазан – 2024 жылғы 26 наурыз).

Сатыбалды Бұршақов Қазақстанның Солтүстік Македония Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметіне 2024 жылғы 26 наурызда тағайындалған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мария Хаджиева бұл қызметті 2019 жылғы желтоқсан айынан бері атқарып келді. 23 желтоқсанда Тоқаев Президент Әкімшілігінің көлік-логистика саласын дамыту бөлімінің меңгерушісін тағайындады.
15:02, 29 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Мария Хаджиеваны қызметінен босатты
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 26 қыркүйекте Ержан Ашықбаевты АҚШ-тағы елші қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
11:01, 26 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Қазақстанның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты
Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Шұбайұлы Артықов «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды.
09:09, 30 наурыз 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев "Батыс" өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысын қызметінен босатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стас Покатилов высказался о пропущенных голах в матче с &quot;Хапоэлем&quot; в ЛЧ
10:05, Бүгін
Стас Покатилов высказался о пропущенных голах в матче с "Хапоэлем" в ЛЧ
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
09:56, Бүгін
КХЛ разобрала состав "Барыса" перед матчем со СКА на турнире в Санкт-Петербурге
&quot;Будет сложно&quot;: украинский UA-Футбол спрогнозировал поражение &quot;Кайрату&quot; в ЛЕ
09:37, Бүгін
"Будет сложно": украинский UA-Футбол спрогнозировал поражение "Кайрату" в ЛЕ
Рыбакина пропустила турнир
09:27, Бүгін
Мухова и Меншик стали чемпионами US Open в миксте, откуда из-за травмы снялась Рыбакина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: