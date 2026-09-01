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Оқиғалар

Түркістан облысында қарсы жолаққа шыққан жүргізуші дрон арқылы анықталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық іс-шара барысында полицейлер жол ережесін өрескел бұзған жүргізушіні анықтады.

Сарыағаш аудандық полиция басқармасының қызметкерлері Сарыағаш – Монтайтас автожолында бақылау жүргізу кезінде Toyota Camry автокөлігінің басып озуға тыйым салынған жол бөлігінде қарсы бағытқа шыққанын тіркеді.

Құқық бұзушылық дронның көмегімен анықталған. Жүргізушіге қатысты әкімшілік шара қолданылып, автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды.

Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, қауіпті маневрлерге жол бермеуге шақырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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