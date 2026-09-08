110 млн теңге және 16 дроппер: Алматыда заңсыз казино желісі әшкереленді
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Алматыда қызметіне шетел азаматы да белсенді араласқан заңсыз интернет-казинолардың жұмысы тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 қыркүйекте күдіктілердің Olymp Casino, Rukh Poker және 7Kcasino интернет-казиноларының төлем инфрақұрылымын ұйымдастырғанын хабарлады. Олар Rocket.do онлайн-платформасы арқылы ақшаны қабылдап, өңдеумен айналысқан.
"Қылмыстық схемаға қатысушылардың бірі шетел азаматы болған. Ол 200 долларға дейінгі сыйақы үшін банк шоттарына қол жеткізуге келісетін адамдарды іздеген. Табылған дропперлерді Қазақстанға әкеліп, ЖСН рәсімдеу үшін ХҚКО-ға, кейін банк шоттарын ашу үшін банк бөлімшелеріне ертіп барған. Нәтижесінде күдікті 15 шетел азаматының банк шоттарына қол жеткізіп, өзінің шотын да пайдалануға берген", – деп хабарлады ҚМА.
Ойыншылардан 16 дроппердің шотына түскен қаражаттың жалпы көлемі 110 млн теңгеден асты.
Күдіктілердің бірі қамауға алынды. Тағы үшеуіне ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Бұған дейін, 2 қыркүйекте, Үкімет казино, ойын автоматтары залдары, букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды орналастыруға рұқсат етілетін аумақтарды белгілегені хабарланған еді.
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