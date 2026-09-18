Ақмола облысында жолаушылар пойызы мал үйірін қағып кетті
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақмола облысындағы Макинка-Елтай аралығында "Петропавл-Алматы" бағытындағы жолаушылар пойызының машинисі шұғыл тежеу жүйесін іске қосқанына қарамастан, теміржол жолына шығып кеткен малдарды қағып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ Көліктегі полиция департаменті бастығының орынбасары Құрмет Мәжікеновтің айтуынша, оқиға 2026 жылғы 13 қыркүйекте болған.
"Жолаушылар пойызының машинисі теміржол жолында ұсақ малдың жүргенін байқап, шұғыл тежеуге мәжбүр болды. Қабылданған шараларға қарамастан, пойыз 13 бас малды қағып кетті. Соның салдарынан пойыз тоғыз минутқа тоқтатылды", – деді ол.
Көлік полициясының қызметкерлері малдың иесін анықтады. Ол – Ақмола облысының 63 жастағы тұрғыны. Теміржолдың бөлінген жолағында мал жаю ережесін бұзғаны үшін ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Жыл басынан бері Көліктегі полиция департаменті пойыздардың 1005 рет шұғыл тежеу жағдайын тіркеген. Оның 746-сы, яғни жартысынан астамы, ауыл шаруашылығы жануарларының теміржол жолдарына шығып кетуіне байланысты болған.
Ал Ақтөбе облысында жүк көлігі тепловозбен соқтығысты. Апаттан кейін жолдың осы учаскесіндегі қозғалыс уақытша шектелді.
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