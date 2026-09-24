Астанада әйел өліміне қатысты күдікті ұсталды: полиция тараған ақпаратты жоққа шығарды
Сурет: Астана қаласының ПД
Астанада полиция әйел адамды өлтірді деген күдікпен ер адамды ұстады. Сондай-ақ күдіктінің полиция қызметкері екені туралы тараған ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда полиция департаментінің мәліметінше, 22 қыркүйек күні сағат 20:00 шамасында әйелге шабуыл жасалғаны туралы хабар түскен. Оқиға орнына жеткен полицейлер ер адамның әйелге пышақ жарақатын салғанын анықтады. Жәбірленуші алған жарақатынан сол жерде көз жұмған.
"Күдікті жедел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдіктінің полиция қызметкері екені туралы тараған ақпарат шындыққа жанаспайды", – деп хабарлады полиция департаменті.
Ведомство тергеу барысы департамент басшылығының ерекше бақылауында екенін атап өтті.
"Кінәлі адам заңның барлық қатаңдығына сай жауап береді", – деп қосты полиция өкілдері.
Бұған дейін Семейде 19 жастағы студент Диляра Салимбаеваның өліміне қатысты тергеу жүріп жатқаны хабарланған еді. Алдын ала мәлімет бойынша, бойжеткен танысымен болған жанжал кезінде пышақ жарақатын алған. Марқұмның туыстары бұл қылмысты бірнеше адам алдын ала ұйымдастырған деп есептейді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript