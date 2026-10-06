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Оқиғалар

Ақмола облысының тұрғыны тұрмыстық жанжалдан кейін танысының итін балтамен өлтірген

Ақмола облысында бірге тұратын әйелін тістеп алғаны үшін танысының итін балтамен өлтірген ауыл тұрғынына сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 09:36 Сурет: pexels
Ақмола облысында бірге тұратын әйелін тістеп алғаны үшін танысының итін балтамен өлтірген ауыл тұрғынына сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ер адамның ашуына тұрмыстық оқиға себеп болған. Ол танысының ауласында иттің бірге тұратын әйелін аяғынан тістеп алғанын естіп, ашуға булыққан.

Балтамен қаруланған ер адам танысының үйіне барған. Сол жерде итті шақырып алып, басынан екі рет ұрған.

"Ветеринар дәрігердің қорытындысына сәйкес, ит алған жарақаттарынан өлген", – делінген соттың 2026 жылғы 5 қазандағы хабарламасында.

Жануарға қатыгездік көрсетіп, оның өліміне әкеп соққан әрекетке байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 316-бабының 2-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалған.

Сотта ауыл тұрғыны кінәсін толық мойындап, өкінетінін білдірді. Оның кінәсі өз мойындауынан бөлек, өлген иттің иесі мен куәгерлердің айғақтарымен, бейнежазбалармен, оқиға орнын қарап-тексеру хаттамасымен және сараптама қорытындысымен дәлелденді.

Үкім шығару кезінде сот сотталушының өкінетінін, сондай-ақ мүліктік жағдайын ескерді. Ер адам еш жерде ресми түрде жұмыс істемейді. Жәбірленуші тарап азаматтық талап қоймаған.

Жақсы аудандық соты ауыл тұрғынын кінәлі деп танып, оған 100 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасын тағайындады.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Бұған дейін буаз иттің көпқабатты үйдің терезесінен лақтырылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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