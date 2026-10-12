Алматы полициясы интернеттен таныстық іздейтін ер адамдарға ескерту жасады
Фото: polisia.kz
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 12 қазанда бір қарағанда зиянсыз көрінетін интернеттегі таныстық тонаумен аяқталуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алаяқтық схема мынадай: қыз жігітпен кездесуге келісіп, екеуі пәтерде оңаша қалады. Кенет бейтаныс ер адамдар келіп, өздерін қыздың ағалары ретінде таныстырады. Бұдан кейін қорқытып, ақша бопсалайды және тонайды. Осылайша, таныстық қылмыстық тұзаққа айналады.
"Алматыда осындай схемаларды қолданған тұтас қылмыстық топтар ұсталған. Жыл басынан бері төрт топ анықталып, мүшелері ұсталды және сотталды. Алайда жаңа оқиғалар тіркеліп жатыр", – деп хабарлады полиция департаменті.
Полиция зиянсыз көрінетін хат алмасудың артында алдын ала жоспарланған қылмыс тұруы мүмкін екенін ескертеді.
"Бейтаныс жерлердегі күмәнді кездесулерге келіспеңіздер, сақ болыңыздар. Қауіптің алғашқы белгілері байқалғанда дереу полицияға хабарласыңыздар", – деп үндеу жасады полицейлер.
Бұған дейін Алматы полициясының назарына айырылысқаннан кейін жанжалға тап болған қыз бен жігіттің оқиғасы іліккен еді. Жігіт қыздың жеке фотосуреттерін интернетке таратамын деп қорқытқан.
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