"Тек камера алдында емес": ІІМ қазақстандық жүргізушілерге ескерту жасады
Фото: Zakon.kz
Өткен сейсенбіден бастап Қазақстандағы тағы төрт тасжолда көліктердің орташа жылдамдығы тіркеле бастады. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 14 қазанда ҚР Ішкі істер министрлігі еске салып, жүргізушілерге маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті басқармасы бастығының орынбасары Ақтоты Боранованың мәліметінше, 13 қазаннан бастап республикалық маңызы бар автожолдардың мына төрт учаскесінде орташа жылдамдықты бақылау жүйесі іске қосылды:
- "Орал – РФ шекарасы (Самара)";
- "Ақтөбе – РФ шекарасы (Орынбор)";
- "Қостанай – Денисовка";
- "Қандыағаш – Мақат".
"Жыл соңына дейін мұндай учаскелердің саны артады. Жүргізушілерді бүкіл жол бойында жылдамдық режимін сақтауға шақырамыз. Жолға кететін уақытты алдын ала жоспарлап, жылдамдықты арттыру арқылы уақыт ұтуға тырыспаңыздар. Өзіңізді және жолаушыларыңызды сақтаңыздар!" – деді Ақтоты Боранова.
Ол Қазақстанда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі 2025 жылғы 17 наурыздан бері жұмыс істейтінін де еске салды.
"Оның мақсаты – жүргізушілерді тек камера алдында емес, бүкіл жол бойында қауіпсіз жылдамдықты сақтауға дағдыландыру", – деп атап өтті Ақтоты Боранова.
Бұған дейін 2026 жылғы 13 қазаннан бастап Қазақстанда орташа қозғалыс жылдамдығын бақылау жүйесінің ауқымы кеңейетіні белгілі болған еді. "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ республикалық маңызы бар автожолдардың тағы төрт ақылы учаскесінде жылдамдық режимін бұзу фактілері тіркеле бастайтынын хабарлаған.
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