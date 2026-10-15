#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Оқиғалар

Астана әуежайы шұғыл хабарландыру жасады

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 14:41 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 15 қазанда Астана халықаралық әуежайының баспасөз қызметі жолаушыларға шұғыл хабарландыру жасап, өрт дабылы іске қосылуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жолаушыларға әуежайда өрт дабылы іске қосылуы мүмкін екені ескертілді.

"Бүгін сағат 12:00-ден 16:00-ге дейін Астана халықаралық әуежайының 2-терминалында (Т2) өрт дабылы жүйесіне жоспарлы техникалық қызмет көрсету жұмыстары жүргізіледі. Осы уақыт аралығында өрт дабылы қысқа мерзімге іске қосылуы мүмкін. Жолаушылар мен әуежай қызметкерлерінен жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарауды сұраймыз", – делінген әуежайдың баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Әуежай өкілдері уақытша қолайсыздық үшін жолаушылардан кешірім сұрады.

Бұған дейін Астана халықаралық әуежайының 2-терминалында жоспарлы профилактикалық жұмыстар 2026 жылғы 13 шілдеде жүргізілген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты
16:01, Бүгін
15 қазандағы саудада доллар тағы 3 теңгеге қымбаттады
Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане
10:16, 18 маусым 2026
Астана әуежайы жолаушыларға маңызды ескерту жасады
Астана әуежайы жолаушыларға маңызды ескерту жасады
14:23, 06 қаңтар 2026
Астана әуежайы жолаушыларға маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: