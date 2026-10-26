Түркияда Қазақстан азаматшасы көз жұмды: СІМ қайғылы оқиғаны растады
DHA ақпарат агенттігінің мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 25 қазанда таңертең Ыстанбұлдың Шишли ауданында болған.
Алдын ала ақпарат бойынша, қыз алтыншы қабаттағы балконнан көрші ғимараттың шатырына өтпек болған. Алайда шатыр үстіндегі тентке аяқ басып, төменге құлап кеткен. Оқиға орнына жеткен медицина қызметкерлері оның өмірін сақтап қала алмады.
Түрік агенттігінің мәліметінше, қаза тапқан қыздың есімі – Айсұлу Бекмаханова. Ол қыркүйек айында туристік визамен Түркияға келген.
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі отандық дипломаттардың марқұмның туыстарымен байланыста екенін және оларға консулдық-құқықтық көмек көрсетіп жатқанын хабарлады.
"Түркияның құзырлы органдары тергеу жүргізіп жатыр, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Бұл мәселе Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің бақылауында", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Қазіргі уақытта Қазақстан азаматшасының қаза болу себептері мен оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Бұған дейін Түркиядағы бес жұлдызды қонақүйдің маңында ТМД елдерінің бірінен келген турист әйелдің теңізде күйеуінің көз алдында көз жұмғаны хабарланған болатын.