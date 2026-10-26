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Оқиғалар

Түркияда Қазақстан азаматшасы көз жұмды: СІМ қайғылы оқиғаны растады

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Ыстанбұлда Қазақстан азаматшасының қаза тапқанын растады. Бұған дейін қайғылы оқиға туралы түрік бұқаралық ақпарат құралдары хабарлаған еді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 14:02 Сурет: pixabay
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Ыстанбұлда Қазақстан азаматшасының қаза тапқанын растады. Бұған дейін қайғылы оқиға туралы түрік бұқаралық ақпарат құралдары хабарлаған еді, деп хабарлайды Zakon.kz.

DHA ақпарат агенттігінің мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 25 қазанда таңертең Ыстанбұлдың Шишли ауданында болған.

Алдын ала ақпарат бойынша, қыз алтыншы қабаттағы балконнан көрші ғимараттың шатырына өтпек болған. Алайда шатыр үстіндегі тентке аяқ басып, төменге құлап кеткен. Оқиға орнына жеткен медицина қызметкерлері оның өмірін сақтап қала алмады.

Түрік агенттігінің мәліметінше, қаза тапқан қыздың есімі – Айсұлу Бекмаханова. Ол қыркүйек айында туристік визамен Түркияға келген.

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі отандық дипломаттардың марқұмның туыстарымен байланыста екенін және оларға консулдық-құқықтық көмек көрсетіп жатқанын хабарлады.

"Түркияның құзырлы органдары тергеу жүргізіп жатыр, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Бұл мәселе Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің бақылауында", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.

Қазіргі уақытта Қазақстан азаматшасының қаза болу себептері мен оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Бұған дейін Түркиядағы бес жұлдызды қонақүйдің маңында ТМД елдерінің бірінен келген турист әйелдің теңізде күйеуінің көз алдында көз жұмғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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