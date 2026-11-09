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Қыста жазғы шинамен жүргендерге 86 500 теңгеге дейін айыппұл салынады – Астана полициясы

2026 жылғы 9 қарашада Астана полициясы күн райының нашарлауы күтілетіндіктен, жүргізушілерді жазғы шиналарды қысқысына дер кезінде ауыстыруға шақырды., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:42 Сурет: pexels
2026 жылғы 9 қарашада Астана полициясы күн райының нашарлауы күтілетіндіктен, жүргізушілерді жазғы шиналарды қысқысына дер кезінде ауыстыруға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда полиция департаментінің мәліметінше, қыста жазғы шинамен жүрген жүргізушілерге ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабына сәйкес 21 625 теңгеден 86 500 теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін.

"ҚР заңнамасына сәйкес, 1 желтоқсаннан 28 ақпанға дейін жеңіл автомобильдер мен жеңіл жүк көліктерін қысқы шинасыз пайдалануға тыйым салынады. Қысқы шиналар көліктің барлық дөңгелегіне орнатылуы тиіс", – делінген хабарламада.

Полиция Астанада күн көбіне қыс түспей-ақ суытып, жолдарда көктайғақ болатынын еске салды. Сондықтан жүргізушілерге шина ауыстыруды желтоқсанға қалдырмауға кеңес берді.

Департамент жүргізушілерді көліктің техникалық жай-күйін тексеруге, жолда қауіпсіз арақашықтықты сақтауға, жылдамдықты ауа райына қарай таңдауға және көлік бағытын күрт өзгертпеуге шақырды.

Шинаны уақытында ауыстырмаған жүргізушіге айыппұл салынуы мүмкін. Сондай-ақ оны тасжолға шығармай қоюы ықтимал. Мәселен, Ақмола облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты полицейлер республикалық маңызы бар тасжолдардан жазғы шинамен жолға шыққан 700-ден астам көлікті кері қайтарған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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