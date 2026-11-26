ІІМ полицейлердің пәтер аралап, биометриялық дерек жинап жүргені туралы ақпаратты жоққа шығарды
Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде өзін полиция қызметкері ретінде таныстырған адамдардың пәтер аралап жүргені туралы хабарлама тарады. Хабарлама авторларының айтуынша, олар тұрғындардың құжаттарын тексеріп, биометриялық деректерін жинап жүр, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ішкі істер министрлігі бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, мұндай хабарламалар бұрын да тараған. Полиция сол кезде де оларды жоққа шығарған.
ІІМ қазақстандықтарды ақпаратты тек ресми дереккөздерден алуға, арандатуға ермеуге және тексерілмеген мәліметті өзгелерге таратпауға шақырды.
Министрлік көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.
25 қарашада ІІМ ел аумағында бірқатар қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойылғанын хабарлаған еді.
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