Шетелдіктерге Қазақстанға кіруге арналған электронды рұқсат берілетін болады
Құжатпен "Халықтың көші-қоны туралы" заңға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Атап айтқанда, заңнамаға бірнеше жаңа ұғым енгізілді:
- иммигранттардың эталондық деректер базасы – Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын немесе тұрақты тұратын иммигранттар туралы мәліметтерді орталықтандырылған түрде жинауға, сақтауға, өңдеуге және жаңартуға арналған цифрлық жүйе;
- иммигрантты тіркеу – Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының иммигранттың уақытша болатын жері мен мерзімі туралы мәліметтерді цифрлық базаға енгізуі;
- Қазақстан Республикасына кіруге арналған электронды рұқсат – уәкілетті мемлекеттік органдардың шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан аумағына кіруге немесе ел аумағы арқылы транзитпен өтуге құқық беру туралы шешімін қамтитын электрондық құжат;
- Қазақстанға кіруге арналған электронды рұқсатты рәсімдеу төлемі – шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың электронды рұқсат алу кезінде төлейтін төлемі;
- шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға арналған цифрлық платформа – мемлекеттік қызметтер мен өзге де сервистерді цифрлық форматта көрсетуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету;
- шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарды сәйкестендіру және (немесе) аутентификациялау – иммигранттың цифрлық профилін қалыптастыру және мәліметтерді иммигранттардың эталондық деректер базасына енгізу үшін жеке және биометриялық деректерді жинау мен өңдеуді қамтитын тұлғаны анықтау және растау процесі.
Заңға енгізілген толықтыруларға сәйкес, Қазақстан Республикасындағы иммигранттар иммигранттардың эталондық деректер базасында цифрлық профиль қалыптастыру және оны жаңарту үшін жеке басын сәйкестендіру және (немесе) аутентификациялау рәсімінен өтеді.
Сондай-ақ иммигранттардың Қазақстанға кіруі, елден шығуы және ел аумағында болуының жалпы шарттары жаңартылды.
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына кіруге арналған электронды рұқсатты ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісу арқылы ішкі істер органдары беретін болады.
Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанға кіруі көші-қон саласындағы заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес берілетін электронды рұқсат негізінде жүзеге асырылады.
Сонымен қатар Қазақстанға кіруге арналған электронды рұқсатты рәсімдеу үшін Үкімет белгілейтін мөлшерде және тәртіппен төлем алынады.
Заңға енгізілген толықтыруларға сәйкес, Қазақстан Республикасындағы иммигранттар иммигранттардың эталондық деректер базасында цифрлық профилін қалыптастыру және жаңарту үшін жеке басын сәйкестендіру және (немесе) аутентификациялау рәсімінен өтеді.
Сондай-ақ иммигранттардың Қазақстанға кіруі, елден шығуы және республика аумағында болуының жалпы шарттары жаңартылды.
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына кіруге арналған электронды рұқсат ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісім бойынша ішкі істер органдары тарапынан беріледі.
Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанға кіруі Қазақстан заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес берілетін электронды рұқсат негізінде жүзеге асырылады.
Қазақстанға кіруге арналған электронды рұқсатты рәсімдеу үшін Үкімет белгілеген мөлшерде және тәртіппен төлем алынады.