Шетелдіктерге Қазақстанға кіруге электрондық рұқсат беріледі
Құжатта шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстанға кіруге электрондық рұқсат беру көзделген. Бұл көші-қон ағындарын есепке алудың ашықтығы мен жеделдігін арттырып, мәліметтердің толық қамтылуын қамтамасыз етеді.
ІІМ мәліметінше, электрондық рұқсатты рәсімдеу үшін алынатын төлем мөлшерін саралау жүйеге үздіксіз техникалық қызмет көрсетуге, цифрлық инфрақұрылымды жаңғыртуға және дербес деректерді қорғауға қажетті қаражатты жинақтауға мүмкіндік береді.
Жаңа жүйені 2026 жылғы тамыздан желтоқсанға дейін кезең-кезеңімен енгізу жоспарланып отыр. Бұл логистикалық мүмкіндіктер мен шекара инфрақұрылымын өткізу пункттерінің барлық түріне біртіндеп әрі тұрақты бейімдеуге жағдай жасайды.
Құжат "Ашық НҚА" порталында жария талқылауға шығарылды. Талқылау 17 тамызға дейін жалғасады.