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Құқық

Еңбек министрлігі мүгедектігі бар адамдарға көрсетілетін қызмет құнын өтеу әдістемесін қайта қарайды

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 12:52 Фото: pexels
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғауға қатысты кейбір нормативтік-құқықтық актілерге түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылған түзетулер қызмет құнын өтеудің кепілдік берілген мөлшерін есептеу әдістемесін қолданыстағы қағидаларға сәйкестендіруге бағытталған.

Аталған қағидалар жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасына сәйкес жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің қызметін көрсету тәртібін реттейді.

Сонымен қатар түзетулер:

  • тауарлар мен қызметтердің құнын өтеу тетігін жетілдіруді;
  • әлеуметтік қамсыздандыру сапасын арттыруды;
  • қызмет көрсету тиімділігі мен алушылар үшін қолжетімділігін арттыру мақсатында инватакси қызметін ұсыну тәртібін жетілдіруді көздейді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 23 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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