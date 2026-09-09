Астанада бір алаяқ конкурсқа баратын домбырашы балалардың ақшасын иеленіп, жер сипатып кеткен
ҚР ІІМ баспасөз қызметі алдын ала ұсынылған мәліметке сүйене отырып, 32 жастағы ер адам ата-аналардың сеніміне кіріп, үйірме тәрбиеленушілерін байқауға қатысу үшін Дубайға апаруды ұйымдастыруға уәде бергенін хабарлайды. Осы негізде ол азаматтардан әртүрлі мөлшерде ақша алған.
"Қазіргі уақытта алдау жолымен ақша қаражатын иемденудің 11 дерегі анықталды", деп нақтылайды ведомстводан.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы, сондай-ақ басқа да тұлғалардың болуы мүмкін қатыстылығы анықталуда.
Полиция азаматтарға ақша бермес бұрын ұсынылған ақпараттың шынайылығына көз жеткізуді, құжаттар мен қызмет көрсету шарттарын мұқият тексеруді, сондай-ақ ресми құжаттармен расталмаған уәделерге сенбеуді ескертеді.
Күмән туындаған жағдайда полицияға “102” нөмірі арқылы хабарласуға болады.
Бұған дейін алаяқтық бабы бойынша айыпталған күдікті Грузияда ұсталып, Қазақстанға экстрадицияланған болатын.