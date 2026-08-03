Мемлекет басшысы еліміздің транспорттық жүйесін түбегейлі өзгертуде - Ерлан Қарин
"Бүгін шын мәнісінде үлкен тарихи оқиғаға куә болдық. Ақордада ұйымдастырылған телекөпір аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың рұқсатымен бірнеше стратегиялық маңызы бар жобаның құрылысы басталды. Атап айтқанда, Қызылордадан Сексеуілге дейінгі және Сексеуілден Ұлғайсынға дейінгі жолдар кеңейтіледі. Құрылысына старт берілген жобалардың ішіндегі ең маңыздысы Сексеуілден Бейнеуге дейін салынатын мүлде жаңа жол болмақ", деп жазды Ерлан Қарин Facebook-тегі парақшасында.
Ол шынында да, "Бейнеу – Сексеуіл" жолының құрылысын бастаудың мәні зор екенін, аталған жолдың қажеттілігі жөнінде Мемлекет басшысы 2021 жылы өңірдің дамуына байланысты Ақтауда өткен жиында айтқанын еске салды.
"Содан бері тиісті есептеулер, зерттеулер, қаржы көздерін нақтылау секілді маңызды мәселелер пысықталды. Ал, міне, бүгін негізгі құрылыс жұмыстары басталды. "Бейнеу – Сексеуіл" жол құрылысының бірнеше ерекшелігі мен маңыздылығы бар.Біріншіден, жоғарыда айтқанымдай, бұл – мүлде жаңа жол. Осыған дейінгі жобалар негізінен бұрын салынған жолдарды жаңартумен, кеңейтумен шектелетін. Ал "Бейнеу – Сексеуіл" – мүлдем жол түспеген бағыт. Осылайша, Қазақстан картасында жаңа жол пайда болады. Оның үстіне, аталған жолдың жалпы ұзындығы да айтарлықтай ұзақ. Салынатын айналма жолдарды, жол бойындағы іргелес ауылдарды байланыстыратын жолдардың бәрін есептегенде жалпы ұзақтығы 800 шақырымға тең. Сондықтан, бұл біздің құрылысшылар мен жол мамандары үшін үлкен тәжірибе әрі маңызды сынақ болмақ", - дейді Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары.
Оның айтуынша, бір жағынан Ақтөбе, Қызылорда және Маңғыстау өңірлерін жалғайтын Арал мен Каспий арасындағы кеңістік – жол бойында елді мекендер өте сирек орналасқан әрі табиғаты да ерекше аймақ. Сол себепті, қай жағынан болса да, құрылысшыларды үлкен сынақ күтіп тұр. Екіншіден, Қазақстандағы негізгі күретамыр жолдардың бәрі кезінде оңтүстіктен солтүстікке қарай салынған. Темір жолдардың да, автомобиль жолдарының да негізгі бағыты солай құрылған.
"Ал Мемлекет басшысы еліміздің транспорттық жүйесін түбегейлі өзгертуде. Яғни, республика өңірлерін көлденеңнен байланыстыруға назар аударуда. Президент бұған дейін Ұлттық құрылтайдың Бурабайда өткен отырысында Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне шығатын жол құрылысын жүргізудің маңызды екенін айтқан еді. Енді, міне, Сексеуілден Бейнеуге дейінгі жолдың еліміз үшін қаншалықты үлкен мәнге ие екенін көріп отырмыз. Үшіншіден, бұл – түбекте орналасқан Маңғыстау өңірі үшін ерекше маңызы бар жоба. Осыған дейін Ақтауға жету үшін Ақтөбе, Орал, Атырау өңірлерін басып өту керек еді. Қазір Ақтөбеден Байғанин арқылы Атырауға, одан әрі Ақтауға шығатын жол бар. Бірақ, бұл соның өзінде де Ақтауға апаратын айналма жол болып есептеледі. Әрине, осының бәрі тауарлардың, азық-түліктің бағасына әсер етеді. Халықтың барыс-келісін де шектейді. Ішкі туризмнің дамуына да кедергі келтіреді. Қай жағынан болсын, жол мәселесі қиындық тудырады. Ал төте жол салынғаннан кейін оңтүстік және орталық өңірлердің шалғайдағы Маңғыстаумен байланысы айтарлықтай жеңілдейді. Тауарлардың, азық-түліктің жеткізілуіне қатысты мәселелер оң шешімін табады. Ең бастысы адамдардың бір өңірден екінші өңірге қатынауы жақсарады. Яғни, "Бейнеу – Сексеуіл" жолының экономикалық қана емес, әлеуметтік маңызы да орасан". Ерлан Қарин
Бүгін Президент салынатын жаңа жолдың облысаралық емес, аймақтық және құрылықтық (континенталдық) маңызын ескере отырып, оны "Арал-Каспий магистралі" деп атауды ұсынғанын еске салған Қарин осылайша, алғаш рет 2021 жылы Ақтауда өткен жиында бастама ретінде көтерілген, былтырғы Жолдауда айрықша маңыз берілген және Ұлттық құрылтайдың Қызылордадағы биылғы отырысында шегелеп тапсырылған Президент бастамасы нақты орындалу кезеңіне шыққанын алға тартты.
"Сөйтіп, Мемлекет басшысы осы бастамаға үнемі дем беріп отырды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарихи маңызы зор бұл бастамасы елдің әлеуетін еселеп арттыратын және игілігін миллиондаған адам көретін жоба болмақ. Қазақстанның прайм эрасы басталғанын осындай өлшемдер де дәлелдеп отыр. Мемлекет басшысы Парламент палаталарының 30 маусымдағы бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде атап өткендей, Қазақстан үлкен құрылыс алаңына айналып келеді", деп сөзін түйіндейді ол.
Айта кетсек, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев үш стратегиялық автожолдың құрылысын бастап берді, сондай-ақ президент "Бейнеу – Сексеуіл" жолын "Арал – Каспий магистралі" деп атауды ұсынды.