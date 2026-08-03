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Саясат

Мемлекет басшысы еліміздің транспорттық жүйесін түбегейлі өзгертуде - Ерлан Қарин

Жол салу, Мемлекет басшысы, транспорттық жүйе, Ерлан Қарин, Бейнеу – Сексеуіл, Арал-Каспий, телекөпір, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 22:17 Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы еліміздің транспорттық жүйесін түбегейлі өзгертуде. Яғни, республика өңірлерін көлденеңнен байланыстыруға назар аударуда. Бұл туралы Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бүгін шын мәнісінде үлкен тарихи оқиғаға куә болдық. Ақордада ұйымдастырылған телекөпір аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың рұқсатымен бірнеше стратегиялық маңызы бар жобаның құрылысы басталды. Атап айтқанда, Қызылордадан Сексеуілге дейінгі және Сексеуілден Ұлғайсынға дейінгі жолдар кеңейтіледі. Құрылысына старт берілген жобалардың ішіндегі ең маңыздысы Сексеуілден Бейнеуге дейін салынатын мүлде жаңа жол болмақ", деп жазды Ерлан Қарин Facebook-тегі парақшасында.

Ол шынында да, "Бейнеу – Сексеуіл" жолының құрылысын бастаудың мәні зор екенін, аталған жолдың қажеттілігі жөнінде Мемлекет басшысы 2021 жылы өңірдің дамуына байланысты Ақтауда өткен жиында айтқанын еске салды.

"Содан бері тиісті есептеулер, зерттеулер, қаржы көздерін нақтылау секілді маңызды мәселелер пысықталды. Ал, міне, бүгін негізгі құрылыс жұмыстары басталды. "Бейнеу – Сексеуіл" жол құрылысының бірнеше ерекшелігі мен маңыздылығы бар.Біріншіден, жоғарыда айтқанымдай, бұл – мүлде жаңа жол. Осыған дейінгі жобалар негізінен бұрын салынған жолдарды жаңартумен, кеңейтумен шектелетін. Ал "Бейнеу – Сексеуіл" – мүлдем жол түспеген бағыт. Осылайша, Қазақстан картасында жаңа жол пайда болады. Оның үстіне, аталған жолдың жалпы ұзындығы да айтарлықтай ұзақ. Салынатын айналма жолдарды, жол бойындағы іргелес ауылдарды байланыстыратын жолдардың бәрін есептегенде жалпы ұзақтығы 800 шақырымға тең. Сондықтан, бұл біздің құрылысшылар мен жол мамандары үшін үлкен тәжірибе әрі маңызды сынақ болмақ", - дейді Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары.

Оның айтуынша, бір жағынан Ақтөбе, Қызылорда және Маңғыстау өңірлерін жалғайтын Арал мен Каспий арасындағы кеңістік – жол бойында елді мекендер өте сирек орналасқан әрі табиғаты да ерекше аймақ. Сол себепті, қай жағынан болса да, құрылысшыларды үлкен сынақ күтіп тұр. Екіншіден, Қазақстандағы негізгі күретамыр жолдардың бәрі кезінде оңтүстіктен солтүстікке қарай салынған. Темір жолдардың да, автомобиль жолдарының да негізгі бағыты солай құрылған.

"Ал Мемлекет басшысы еліміздің транспорттық жүйесін түбегейлі өзгертуде. Яғни, республика өңірлерін көлденеңнен байланыстыруға назар аударуда. Президент бұған дейін Ұлттық құрылтайдың Бурабайда өткен отырысында Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне шығатын жол құрылысын жүргізудің маңызды екенін айтқан еді. Енді, міне, Сексеуілден Бейнеуге дейінгі жолдың еліміз үшін қаншалықты үлкен мәнге ие екенін көріп отырмыз. Үшіншіден, бұл – түбекте орналасқан Маңғыстау өңірі үшін ерекше маңызы бар жоба. Осыған дейін Ақтауға жету үшін Ақтөбе, Орал, Атырау өңірлерін басып өту керек еді. Қазір Ақтөбеден Байғанин арқылы Атырауға, одан әрі Ақтауға шығатын жол бар. Бірақ, бұл соның өзінде де Ақтауға апаратын айналма жол болып есептеледі. Әрине, осының бәрі тауарлардың, азық-түліктің бағасына әсер етеді. Халықтың барыс-келісін де шектейді. Ішкі туризмнің дамуына да кедергі келтіреді. Қай жағынан болсын, жол мәселесі қиындық тудырады. Ал төте жол салынғаннан кейін оңтүстік және орталық өңірлердің шалғайдағы Маңғыстаумен байланысы айтарлықтай жеңілдейді. Тауарлардың, азық-түліктің жеткізілуіне қатысты мәселелер оң шешімін табады. Ең бастысы адамдардың бір өңірден екінші өңірге қатынауы жақсарады. Яғни, "Бейнеу – Сексеуіл" жолының экономикалық қана емес, әлеуметтік маңызы да орасан". Ерлан Қарин

Бүгін Президент салынатын жаңа жолдың облысаралық емес, аймақтық және құрылықтық (континенталдық) маңызын ескере отырып, оны "Арал-Каспий магистралі" деп атауды ұсынғанын еске салған Қарин осылайша, алғаш рет 2021 жылы Ақтауда өткен жиында бастама ретінде көтерілген, былтырғы Жолдауда айрықша маңыз берілген және Ұлттық құрылтайдың Қызылордадағы биылғы отырысында шегелеп тапсырылған Президент бастамасы нақты орындалу кезеңіне шыққанын алға тартты.

"Сөйтіп, Мемлекет басшысы осы бастамаға үнемі дем беріп отырды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарихи маңызы зор бұл бастамасы елдің әлеуетін еселеп арттыратын және игілігін миллиондаған адам көретін жоба болмақ. Қазақстанның прайм эрасы басталғанын осындай өлшемдер де дәлелдеп отыр. Мемлекет басшысы Парламент палаталарының 30 маусымдағы бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде атап өткендей, Қазақстан үлкен құрылыс алаңына айналып келеді", деп сөзін түйіндейді ол.

Айта кетсек, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев үш стратегиялық автожолдың құрылысын бастап берді, сондай-ақ президент "Бейнеу – Сексеуіл" жолын "Арал – Каспий магистралі" деп атауды ұсынды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Ерлан Тынымбайұлы Қарин 1976 жылғы 26 мамырда Түркістан облысы Сайрам ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе университетін «Тарих және география» мамандығы бойынша тәмамдап, тарих және география пәндерінің мұғалімі біліктілігін алды. 1999 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің аспирантурасын бітірді. Саяси ғылымдар кандидаты. Еңбек жолын 1996 жылы Ақтөбе қаласындағы №33 орта мектепте тарих және география пәндерінің мұғалімі болып бастады. 1998 жылғы наурыздан бастап Қазақстанды дамыту институтының Саяси зерттеулер орталығында қызмет атқарды, кейін Ресей және Қытай институты директорының орынбасары болды. 2000 жылғы шілдеден Орталық Азия саяси зерттеулер агенттігінің директоры қызметін атқарды. 2002 жылдан Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің штаттан тыс кеңесшісі болды. 2003 жылдан «Асар» республикалық партиясы төрағасының бірінші орынбасары әрі Халықаралық заманауи саясат институтының бас директоры қызметтерін атқарды. 2004 жылғы маусымнан Терроризмге қарсы бағдарламалар орталығына жетекшілік етті. 2006 жылғы мамырдан Маңғыстау облысы әкімінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі болды. 2008 жылғы ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 2008 жылғы қарашадан «Нұр Отан» партиясының (қазіргі Amanat) стратегиялық даму жөніндегі хатшысы болды. 2013 жылғы желтоқсаннан АҚШ-тың Вашингтон қаласындағы Америка университетінде шақырылған профессор ретінде дәріс оқыды. 2014 жылғы қазаннан Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры болды. 2017 жылғы ақпаннан «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды. 2019 жылғы сәуір мен 2020 жылғы шілде аралығында Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болды. 2020 жылғы шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі болып тағайындалды. 2022 жылғы 5 қаңтарда Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы қызметіне тағайындалды. 2022 жылғы 14 маусымда Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі болып тағайындалды.
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