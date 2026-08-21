Қазақстандық Ғабит Расұлхан кадеттер арасында дзюдодан әлем чемпионы атанды
60 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі финалдық белдесуде отандасымыз канадалық Роман Семирозумды жеңді.
Шешуші сынға дейін қазақстандық спортшы Алжир, Түркия, Украина және Жапония дзюдошыларынан басым түсті.
Сонымен қатар Қазақстан құрамасының қоржынына Әділжан Нұрбекен (50 келіге дейін) мен Әдия Жанахмет (40 келіге дейін) күміс медаль салды.
Ал Бекарыс Құдайберген (50 келіге дейін) мен Ахмет Баубек (60 келіге дейін) қола жүлдегер атанды.
Осылайша, жарыстың алғашқы күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы бір алтын, екі күміс және екі қола медаль иеленіп, жалпы медальдар кестесінде көш бастады.
23 тамызға дейін жалғасатын әлем чемпионатына 59 елден 457 жас дзюдошы қатысып жатыр.
Ал бұған дейін әлемдегі ең қымбат футбол клубтарының жаңартылған рейтингі жарияланған еді.