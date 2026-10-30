Тоқаевтың Түркияға ресми сапары аяқталды
Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мемлекет басшысын Анкара әуежайынан Түркия Республикасының Сауда министрі Омер Болат және басқа да ресми тұлғалар шығарып салды.
Айта кетсек, Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 28 қазанда Түркияға ресми сапармен барды. Мемлекет басшысын әуежайда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған жеке өзі қарсы алып, әуежайдың келу залында екеуі қысқаша әңгімелесті.
30 қазанда Анкарадағы Президенттік кешеннің көрме орталығында Қасым-Жомарт Тоқаевты Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қарсы алды. Сондай-ақ Қазақстан президентінің баспасөз қызметі Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысып жатқан делегация басшыларының ортақ суретін жариялады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 30 қазанда Анкарада өткен Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитінде сөз сөйлеп, түркі елдерінің ынтымақтастығы мен рухани тұтастығын нығайтудың маңызын атап өтті. Мемлекет басшысы Ресейге Түркі мемлекеттері ұйымына бақылаушы ретінде қосылуды ұсынды. Сондай-ақ аталған саммитте президент Ормұз бұғазы төңірегіндегі жағдай мен хуситтердің шабуылдарына тоқталды.