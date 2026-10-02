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Спорт

Азиада-2026: Қазақстан медальдар жиынтығы бойынша жарыс кестесінде тағы бір сатыға жоғарылады

Алтын медаль, Айбек Оралбай, Сабырхан Төрехан, Тамерлан Тілеулес, Азия ойындары, Жапония, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 19:44 Сурет: Instagram/boxingkazakhstan, instagram/taekwondo_wt_kz
2 қазанда Жапонияның Айчи-Нагоя қаласында ХХ жазғы Азия ойындарының кезекті жарыс күні аяқталды. Қазақстан қоржыны тағы бірнеше медальмен толықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы сәтте Қазақстан спортшылар делегациясы ХХ Азия ойындарының командалық есебінде 77 медальмен (12 алтын, 21 күміс және 44 қола) сегізінші орында тұр.

Көш басында, әдеттегідей, қарсыластарына жеткізбей келе жатқан Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея тұр.

Өткен жарыс күні біздің атлеттер көптеген спорт түрлерінен мол олжаға кенелді, олардың ішіндегі ең бастысы – ұзақ уақыт бойы күткен үш алтын медаль.

2 қазанда Жапонияда Қазақстан әнұраны алдымен отандық боксшылар Төрехан Сабырхан мен Айбек Оралбайдың құрметіне екі рет шырқалды.

Содан кейін жанкүйерлер таеквондошы Тамерлан Тілеулестің тарихи жетістігіне куә болды.

Жарыс күні тағы бір ең жоғары марапатпен аяқталуы мүмкін еді, бірақ қазақстандық әйелдер күрес құрамасының өкілі Эльмира Сыздықова финалдық белдесуде жапониялық, олимпиада чемпионы Юка Кагамиді жеңе алмады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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